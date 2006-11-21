УЧИМ КУМЫКСКИЙ

Hipisch 31 Опубликовано 21 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2006 Эту тему я открыл по многочисленным просьбам тех кто хочет учить кумыксикй язык. Я Буду выставлять здесь Кумыкско руский словарь а также разговорники.Также будут тексты на песни,содержание из книг,сказки и тогдалее и всё это на кумыксом.Прошу также поддержать всех говорит на кумыксом давать здесь тексты на кумыкском языке для начала с переводом на руском.И так приступим. Хош гелдигиз 01. Приветствие, пожелание - Саламлашыв, сорашыв Здравствуй(те).----Ассалам алейкум (только с мужчиной) Доброе утро!-----Танг яхшы болсун! (ответ: "Сав бол!", "Сав болугъуз!") Добрый вечер!-----Геч яхшы болсун! (ответ: "Сав бол!", "Сав болугъуз!") Как себя чувствуете?----Кеп-гьал нечикдир?Кююгюз-гьалыгъыз нечикдир? Как хорошо, что мы встретились!----Биз ёлукъгъаныкъ не яхшыдыр! Давно вас не видел(ла)-----Сизин гёрмегеним кёп бола Сколько лет, сколько зим не видел тебя-----Сени гёрмегеним не заман, не девюр Как дела?---Ишлер нечикдир? Как здоровье?----Савлукъ нечикдир? Живы-здоровы?-----Эсен-аманмысыз? С приездом!Добро пожаловать!-----Хош гелдигиз! (ответ: "Сав бол!", "Сав болугъуз!") Поздравляю вас!----Къутлайман сизин! С праздником!-----Байрамыгъыз къутлу болсун! Поздравляю от всего сердца!-----Гьакъ, юрекден къутлайман! Поздравляю с днём рождениy!-----Тувгъан гюнюгюз булан къутлайман! Поздравляю с Новым годом1----Янгы йылыгъыз къутлу болсун! Желаю счастья!----Насип ёрайман! Будьте здоровы и счастливы!----Оьмюрлю-насипли болугъуз! 02. Обращение - Бакъдырылгъан сёзлер Товарищ!----Ёлдаш! Товарищи!-----Ёлдашлар! Друзья!---Дослар! (къурдашлар!) Дорогие друзья!-----Аявлу къурдашлар! Уважаемые товарищи!------- Гьюрметли ёлдашлар! Простите, скажите..------. Багъышлагъыз, айтыгъыз... Извините, пожалуйста...----- Ярай буса, багъышлагъыз... Можно вас спросить?------ Сизге сорама яраймы? Уважаемые коллеги!------ Гьюрметли коллегалар! Дядя!----- Агъав! Тетя!----- Бажив! Ребята!------ Яшлар! Бабушка!------- Ажай! Старик!------ Тамаза! Сынок!-------- Балам! Доченька!-------- Къызым! Милая моя мама!------- Аявлу азиз анам! Дорогой папа!-------- Аявлу атам! Эй!---------- Гьей! Мама!-------- Анам! Папа!---------- Атам! Друг!----------- Къурдаш! Заходи(те)!------- Гир(игиз)! Дети!---------- Яшлар! Девочки!------ Къызлар! Мальчики!----------- Уланлар! Гражданин!------------ Ватандаш! 03. Приглашение - Чакъырыв Входите!-------- Гиригиз! Подойдите ближе!------- Ювукъ гелигиз! Не хотите ли вы...------ Сиз сюймеймисиз... Не сможете ли вы...------- (Сиз) болмасмы эдигиз... Пойдемте в кино (на концерт, в школу, в лес)------ Киногъа (концертге, школагъа, агъачлыкъгъа) барайыкъ. Вы пойдёте с нами?----------Сиз бизин булан барамысыз? Ты пойдёшь с нами?------------ Сен бизин булан барамысан? Я хочу пригласить вас (тебя)----------- (Мен) сизин (сени) бизге чакъырма сюемен Я приглашаю вас (тебя) в гости (в кино)------------- (Мен) сизин (сени) къонакълай (киногъа) чакъыраман Приходите к нам----- Бизге гелигиз Пойдём----------Юрю Пойдёмте-------- Юрюгюз 04. Прощание - Савболлашыв До свидания!----- Сав болугъуз! Счастливого (доброго) пути!------- Яхшы ел! (ответ: "Сав бол!", "Сав болугъуз!") Будь здоров!------ Сав бол (эсен-аман тур, эсен-аман къал)! Будьте здровы!------- Сав болугъуз (эсен-аман туругъуз, эсен-аман къалыгъыз)! Прощай(те)!------- Аман къал(ыгъыз)! (ответ: "Сав бол!", "Сав болугъуз!") Спокойной ночи! -----Гечегиз яхшы болсун! (ответное пожелание: "Яхшы гечели болугъуз!", что буквально означает: "(И) вам да быть при хорошей ночи!") Передайте от меня привет!..------ Менден салам айтыгъыз! Не забывайте нас!------- Бизин унутуп къоймагъыз! Приходите!------ Геле туругъуз! Захаживайте к нам!------- Бизге геле туругъуз! (Бизге багъып айлана туругъуз!) Пишите! ------Языгъыз! (Яза туругъуз!) 05. Вопросы - Соравлар, суаллар Кто это?---------- Бу ким? (Бу кимдир?) Что1) это?------------ Бу не? (Бу недир?) Как это у вас называется?----------- Бугъар сизде не дейлер? Что это за дом?------------- Бу не уьйдюр? Какая это улица?-------------- Бу не орамдыр? Кому поставлен этот памятник?------------ Бу эсделик (памятник) кимге салынгъан? О чём говорят эти люди?----------- Бу адамлар нени гьакъында сёйлей? Что обозначает это слово?------------ Бу сёзню маънасы недир? Что вам угодно?------------ (Сиз) не сюесиз? (Сизге не тарыкъ?) Что вы сказали?---------- (Сиз) не дедигиз? Что там находится?-------------- Онда не бар? Что там написано?-------------- Онда не язылгъан? Что он сказал?-------------- Ол не деди? С кем хотите говорить?--------------- Ким булан сёйлеме сюесиз? Кому?----------- Кимге? Что ему передать (на словах)?---------- Огъар не айтайым? Огъар не дейим? Где?------------ Къайда? Где находится?------------- Къайдадыр? Когда прибывает (приходит)?------------- Къачан геле?... Есть вопросы?---------------- Соравлар бармы? Когда мы встретимся?----------- (Биз) къачан ёлугъажакъбыз? Когда вы приехали (пришли)?----------- (Сиз) къачан гелдигиз? Что поделываешь?---------- Не этип турасан? Как поживаешь?---------- Яшавунг нечик бара? Как жизнь?---------- Яшавувг нечикдир? Кююнг-гьалынг нечикдир? Что нового?---------- Янгы зат бармы? Янгы хабар бармы? Как жена?------------ Къатынынг нетип тура? Как дети?----- Яшларынг нетип тура? Как твои (дома)?------- Уьйдегилер нетип тура? Как мама?----- Анагъыз нетип тура? Как на работе?---- Ишде нечикдир? Какой (какая, какое, какие)?----- Къайсы? Кто?----- Ким? Что?------ Не? Почему? ---------Неге? Сколько?------------ Нече? Сколько стоит?------------- Багьасы нечакъы? В котором часу?------------ Сагьат нечеде? Где сбор?---------- Къайда жыйылабыз? Когда вернёмся?---------- Къачан къайтажакъбыз? Есть ещё время?-------- Дагъы да заман бармы? Когда мы отправимся?----------- Къачан чыгъажакъбыз? Вы меня любите?---------- Сиз мени сюемисиз? Ты меня любишь?-------- Сен мени сюемисен? 1) В отличие от русского языка, в кумыкском вопрос "кто?" задается только по отношению к людям, а по отношению к животным используется местоимение "не?" ("что?") 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
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