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УЧИМ КУМЫКСКИЙ

Hipisch

Автор Hipisch,
в Чайхана

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Hipisch

Hipisch 31

Опубликовано
Опубликовано

Эту тему я открыл по многочисленным просьбам тех кто хочет учить кумыксикй язык.

Я Буду выставлять здесь Кумыкско руский словарь а также разговорники.Также будут тексты на песни,содержание из книг,сказки и тогдалее и всё это на кумыксом.Прошу также поддержать всех говорит на кумыксом давать здесь тексты на кумыкском языке для начала с переводом на руском.И так приступим.

 

Хош гелдигиз

 

01. Приветствие, пожелание - Саламлашыв, сорашыв

 

Здравствуй(те).----Ассалам алейкум (только с мужчиной)

Доброе утро!-----Танг яхшы болсун! (ответ: "Сав бол!", "Сав болугъуз!")

Добрый вечер!-----Геч яхшы болсун! (ответ: "Сав бол!", "Сав болугъуз!")

Как себя чувствуете?----Кеп-гьал нечикдир?Кююгюз-гьалыгъыз нечикдир?

Как хорошо, что мы встретились!----Биз ёлукъгъаныкъ не яхшыдыр!

Давно вас не видел(ла)-----Сизин гёрмегеним кёп бола

Сколько лет, сколько зим не видел тебя-----Сени гёрмегеним не заман, не девюр

Как дела?---Ишлер нечикдир?

Как здоровье?----Савлукъ нечикдир?

Живы-здоровы?-----Эсен-аманмысыз?

С приездом!Добро пожаловать!-----Хош гелдигиз! (ответ: "Сав бол!", "Сав болугъуз!")

Поздравляю вас!----Къутлайман сизин!

С праздником!-----Байрамыгъыз къутлу болсун!

Поздравляю от всего сердца!-----Гьакъ, юрекден къутлайман!

Поздравляю с днём рождениy!-----Тувгъан гюнюгюз булан къутлайман!

Поздравляю с Новым годом1----Янгы йылыгъыз къутлу болсун!

Желаю счастья!----Насип ёрайман!

Будьте здоровы и счастливы!----Оьмюрлю-насипли болугъуз!

 

02. Обращение - Бакъдырылгъан сёзлер

 

Товарищ!----Ёлдаш!

Товарищи!-----Ёлдашлар!

 

Друзья!---Дослар! (къурдашлар!)

Дорогие друзья!-----Аявлу къурдашлар!

Уважаемые товарищи!------- Гьюрметли ёлдашлар!

Простите, скажите..------. Багъышлагъыз, айтыгъыз...

Извините, пожалуйста...----- Ярай буса, багъышлагъыз...

Можно вас спросить?------ Сизге сорама яраймы?

Уважаемые коллеги!------ Гьюрметли коллегалар!

Дядя!----- Агъав!

Тетя!----- Бажив!

Ребята!------ Яшлар!

Бабушка!------- Ажай!

Старик!------ Тамаза!

Сынок!-------- Балам!

Доченька!-------- Къызым!

Милая моя мама!------- Аявлу азиз анам!

Дорогой папа!-------- Аявлу атам!

Эй!---------- Гьей!

Мама!-------- Анам!

Папа!---------- Атам!

Друг!----------- Къурдаш!

Заходи(те)!------- Гир(игиз)!

Дети!---------- Яшлар!

Девочки!------ Къызлар!

Мальчики!----------- Уланлар!

Гражданин!------------ Ватандаш!

 

03. Приглашение - Чакъырыв

 

 

 

 

Входите!-------- Гиригиз!

Подойдите ближе!------- Ювукъ гелигиз!

Не хотите ли вы...------ Сиз сюймеймисиз...

Не сможете ли вы...------- (Сиз) болмасмы эдигиз...

Пойдемте в кино (на концерт, в школу, в лес)------ Киногъа (концертге, школагъа, агъачлыкъгъа) барайыкъ.

Вы пойдёте с нами?----------Сиз бизин булан барамысыз?

Ты пойдёшь с нами?------------ Сен бизин булан барамысан?

Я хочу пригласить вас (тебя)----------- (Мен) сизин (сени) бизге чакъырма сюемен

Я приглашаю вас (тебя) в гости (в кино)------------- (Мен) сизин (сени) къонакълай (киногъа) чакъыраман

Приходите к нам----- Бизге гелигиз

Пойдём----------Юрю

Пойдёмте-------- Юрюгюз

 

04. Прощание - Савболлашыв

 

До свидания!----- Сав болугъуз!

Счастливого (доброго) пути!------- Яхшы ел! (ответ: "Сав бол!", "Сав болугъуз!")

Будь здоров!------ Сав бол (эсен-аман тур, эсен-аман къал)!

Будьте здровы!------- Сав болугъуз (эсен-аман туругъуз, эсен-аман къалыгъыз)!

Прощай(те)!------- Аман къал(ыгъыз)! (ответ: "Сав бол!", "Сав болугъуз!")

Спокойной ночи! -----Гечегиз яхшы болсун! (ответное пожелание: "Яхшы гечели болугъуз!", что буквально означает: "(И) вам да быть при хорошей ночи!")

Передайте от меня привет!..------ Менден салам айтыгъыз!

Не забывайте нас!------- Бизин унутуп къоймагъыз!

Приходите!------ Геле туругъуз!

Захаживайте к нам!------- Бизге геле туругъуз! (Бизге багъып айлана туругъуз!)

Пишите! ------Языгъыз! (Яза туругъуз!)

 

05. Вопросы - Соравлар, суаллар

 

Кто это?---------- Бу ким? (Бу кимдир?)

Что1) это?------------ Бу не? (Бу недир?)

Как это у вас называется?----------- Бугъар сизде не дейлер?

Что это за дом?------------- Бу не уьйдюр?

Какая это улица?-------------- Бу не орамдыр?

Кому поставлен этот памятник?------------ Бу эсделик (памятник) кимге салынгъан?

О чём говорят эти люди?----------- Бу адамлар нени гьакъында сёйлей?

Что обозначает это слово?------------ Бу сёзню маънасы недир?

Что вам угодно?------------ (Сиз) не сюесиз?

(Сизге не тарыкъ?)

Что вы сказали?---------- (Сиз) не дедигиз?

Что там находится?-------------- Онда не бар?

Что там написано?-------------- Онда не язылгъан?

Что он сказал?-------------- Ол не деди?

С кем хотите говорить?--------------- Ким булан сёйлеме сюесиз?

Кому?----------- Кимге?

Что ему передать (на словах)?---------- Огъар не айтайым?

Огъар не дейим?

Где?------------ Къайда?

Где находится?------------- Къайдадыр?

Когда прибывает (приходит)?------------- Къачан геле?...

Есть вопросы?---------------- Соравлар бармы?

Когда мы встретимся?----------- (Биз) къачан ёлугъажакъбыз?

Когда вы приехали (пришли)?----------- (Сиз) къачан гелдигиз?

Что поделываешь?---------- Не этип турасан?

Как поживаешь?---------- Яшавунг нечик бара?

Как жизнь?---------- Яшавувг нечикдир?

Кююнг-гьалынг нечикдир?

Что нового?---------- Янгы зат бармы?

Янгы хабар бармы?

Как жена?------------ Къатынынг нетип тура?

Как дети?----- Яшларынг нетип тура?

Как твои (дома)?------- Уьйдегилер нетип тура?

Как мама?----- Анагъыз нетип тура?

Как на работе?---- Ишде нечикдир?

Какой (какая, какое, какие)?----- Къайсы?

Кто?----- Ким?

Что?------ Не?

Почему? ---------Неге?

Сколько?------------ Нече?

Сколько стоит?------------- Багьасы нечакъы?

В котором часу?------------ Сагьат нечеде?

Где сбор?---------- Къайда жыйылабыз?

Когда вернёмся?---------- Къачан къайтажакъбыз?

Есть ещё время?-------- Дагъы да заман бармы?

Когда мы отправимся?----------- Къачан чыгъажакъбыз?

Вы меня любите?---------- Сиз мени сюемисиз?

Ты меня любишь?-------- Сен мени сюемисен?

 

1) В отличие от русского языка, в кумыкском вопрос "кто?" задается только по отношению к людям, а по отношению к животным используется местоимение "не?" ("что?")

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  • 1 месяц спустя...
leni

leni 0

Опубликовано
Опубликовано

:angry: спасибо большое!вы меня просто спасаете!я думала что я забыла этот язык,оказалось,что что-то еще осталось в уголках моей памяти.СПАСИБО! :( Сав болугъуз!

 

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Hipisch

Hipisch 31

Опубликовано
  • Автор
Опубликовано
Я постораюсь пополнить тему.И просьба ко всем выкладывайте здесь всё что связано с обучением кумыкского языка.
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  • 2 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
inessa

inessa 8

Опубликовано
Опубликовано

Ой даже незнаю с Хипишом переговорю если такой издовался вообше то дам информацию вам

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  • 2 месяца спустя...
Маришка

Маришка 0

Опубликовано
Опубликовано

Доброго времени суток)))

Я сама русская, вышла замуж за кумыка и очень хотелось выучить кумыкский язык)

Нашла сайт)) Вот для тех, кто реально хочет выучить кумыкский язык и узнать много интересного о культуре кумыков и не только. Словарь русско-кумыкский там тоже есть))) Правда муж порой смеется над моим поизношением и говорит, что этот словарь составлен на "культурно-литературном" кумыкском, а именно в его селении поизношение немного другое))

www.kumukia.ru

пользуйтесь на здоровье)))

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